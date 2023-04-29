Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о проработке идей Гутерриша по зерновой сделке

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что сформулированные в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша идеи по зерновой сделке рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате, передает ТАСС.

По его словам, в тех предложениях, которые генсек Всемирной организации сформулировал и передал через главу МИД РФ для рассмотрения на имя российского президента Владимира Путина, содержат какие-то новые идеи.

«И мы уже несколько раз говорили, что эти предложения рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате», — сказал Вершинин.

Также он добавил, что Москва ценит усилия, но не видит результатов.

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН ожидает ответа российской стороны по официальным каналам на переданное послание по зерновой сделке.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях