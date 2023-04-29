В МИД РФ заявили о проработке идей Гутерриша по зерновой сделке

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что сформулированные в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша идеи по зерновой сделке рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате, передает ТАСС.

По его словам, в тех предложениях, которые генсек Всемирной организации сформулировал и передал через главу МИД РФ для рассмотрения на имя российского президента Владимира Путина, содержат какие-то новые идеи.

«И мы уже несколько раз говорили, что эти предложения рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате», — сказал Вершинин.

Также он добавил, что Москва ценит усилия, но не видит результатов.

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН ожидает ответа российской стороны по официальным каналам на переданное послание по зерновой сделке.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки.