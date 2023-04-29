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Вершинин сообщил, что прогресс в исполнении российской части зерновой сделки отсутствует

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Конкретных результатов, которые могли бы указывать на выполнение требований РФ по зерновой сделке, сейчас не прослеживается, утверждает заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, время до истечения сделки еще есть — до 18 мая.

«Оценки прогресса обозначены. Сегодня у нас конец апреля, у нас есть еще время. Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях...», — объяснил Вершинин.

Как добавил замглавы дипведомства РФ, Москве «рассказывают об усилиях».

«Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет», — подчеркнул Вершинин.

Также дипломат пояснил, что сформулированные в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша идеи по зерновой сделке пока изучаются.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждал, что российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Британии.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что зерновая сделка не выполнена.

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