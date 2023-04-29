Из-за нехватки топлива на Кубе в Гаване ввели его нормированную продажу. Об этом сообщает портал Cubadebate.

По данным портала, на один автомобиль можно будет приобрести 40 л бензина, а также 100 л дизельного топлива. Водитель должен будет предоставить паспортные и контактные данные на АЗС и уведомить о своем месте в очереди.

Власти считают, что такие меры помогут бороться со спекулянтами и избежать образования очередей на заправках.

В течение последних нескольких недель на Кубе разгорелся топливный кризис. На большинстве автозаправок нет бензина. Водителям приходится ждать поставок по несколько дней.

Ранее президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор говорил, что Мексика станет лидером процесса снятия блокады с Кубы.

По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, объем ущерба от блокады со стороны США, введенной еще в середине прошлого века, составил $144,4 млрд.