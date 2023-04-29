В России утвердили дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости

Правительство Российской Федерации утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

По данным ФАС, принятие документа поспособствует стабилизации цен на социально значимые товары и повысит их доступность для граждан.

Антимонопольщики подчеркивают, что соглашения будут носить добровольный характер и станут мерой, направленной на сдерживание цен. При этом региональные власти будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и список товаров.

Ранее сообщалось, что Минпромторг приступил к разработке нового списка непродовольственных товаров первой необходимости.