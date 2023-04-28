Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в ЕС украинской сельхозпродукции

Еврокомиссия и пять стран Восточной Европы достигли соглашения об ограничении экспорта в ЕС сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом в своем Twitter сообщил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией. Как заявил политик, ключевыми пунктами соглашения стали «отмена национальных ограничений на импорт», «введение исключительных предохранительных мер» по четырем видам сельхозпродукции — пшенице, кукурузе, подсолнечнику и рапсу, предоставление €100 млн помощи фермерам этим пяти «пострадавшим» государств.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию с запретом на ввоз украинской сельхозпродукции.

28 апреля шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию.

Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что если эмбарго на ввоз украинской продукции в соседние европейские страны сохранить, то Украина понесет большие потери. Он отметил, что на Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию в первом квартале текущего года приходилось 28% всего аграрного экспорта Украины.