Чавушоглу: российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Британии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что из-за США и Великобритании продолжаются трудности с исполнением российской части зерновой сделки, передает ТАСС.

По его словам, хоть Соединенные Штаты и Британия и заявляют о том, что «не применяют санкции против этого», но банки этих двух стран не сотрудничают в рамках зерновой сделки для оплаты за российскую агропродукцию.

На этой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике.

24 апреля Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем говорил, что в выполнении Западом российской части зерновой сделки сдвигов нет.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что зерновая сделка не выполнена, и текущие условия, складываются не в пользу ее продления.