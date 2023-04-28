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Чавушоглу: российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Британии

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что из-за США и Великобритании продолжаются трудности с исполнением российской части зерновой сделки, передает ТАСС.

По его словам, хоть Соединенные Штаты и Британия и заявляют о том, что «не применяют санкции против этого», но банки этих двух стран не сотрудничают в рамках зерновой сделки для оплаты за российскую агропродукцию.

На этой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация с зерновой сделкой находится в тупике.

24 апреля Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем говорил, что в выполнении Западом российской части зерновой сделки сдвигов нет.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что зерновая сделка не выполнена, и текущие условия, складываются не в пользу ее продления.

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