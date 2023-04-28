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Кабмин РФ на год приостановил публикацию данных по добыче нефти и газа

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Правительство России решило приостановить публикацию официальной статистической информации по добыче нефти, природного газа и конденсата в стране. Соответствующее распоряжение российского кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, публикация таких данных приостанавливается до 1 апреля 2024 года, начиная с информации за март и первый квартал текущего года.

Ранее глава Министерства энергетики РФ (Минэнерго) Николай Шульгинов заявил, что в 2023 году объемы добычи нефти и газа в стране будут ниже, чем по итогам прошлого года. По его словам, одними из главных причин подобной тенденции стали международные санкции против энергетического сектора экономики РФ.

До этого в Минэкономразвития РФ сообщили о подорожании добычи и переработки нефти, газа и металлов на территории России.

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