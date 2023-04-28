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Словакия и Украина договорились о более тесной коммуникации по зерновому вопросу

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Igor Tkachenko/Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова в ходе совместного заявления президентов Словакии, Чехии и Украины сообщила, что Братислава и Киев договорились о более тесной коммуникации по ситуации с украинским зерном в целях защиты интересов обоих государств, передает РИА Новости.

«Мы обсуждали эту тему (с зерном - ред.) с президентом Зеленским, мы договорились о необходимости более тесной коммуникации между нашими правительствами, между главами наших правительств для того, чтобы были защищены интересы обеих стран», — сказала она.

Чапутова напомнила, что Словакия не запрещала транзит зерна с Украины через свою территорию, а поводом для введенных ограничений, стали проблемы с качеством или фитосанитарными стандартами ввезенного зерна.

Ранее глава словацкого Министерства сельского хозяйства Самуэл Влчан рассказал, что убытки фермеров Словакии из-за ситуации с украинской сельскохозяйственной продукцией, осевшей на европейском рынке, составили около €200 млн.

Шведское председательство в Совете ЕС сообщало в Twitter, что послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров с Украины, включая аграрную продукцию.

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