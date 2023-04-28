Набиуллина: резкое снижение инфляции не является основанием для понижения ключевой ставки

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что резкое снижение годовой инфляции не является основанием для принятия решения о понижении ключевой ставки. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Снижение годовых цифр инфляции само по себе не является основанием для снижения ставки. Наша денежно-кредитная политика действует с лагом (отставанием. — «Газета.Ru»), она влияет на экономику с лагом, и она устремлена в будущее, ориентируется на будущее инфляции, в том числе на инфляционные ожидания граждан, бизнеса, инвесторов», — сказала она.

Набиуллина также добавила, что показатель годовой инфляции отражает прошлое, то есть средний рост цен за прошедшие 12 месяцев.

28 апреля стало известно, что Центральный банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу Банка России, годовая инфляция может составить 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

До этого РБК со ссылкой на опрошенных экспертов писал, что на заседании 28 апреля Центробанк может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Отмечалось, что в случае оставления ключевой ставку на том же уровне, период ее сохранения станет самым длинным с 2016 года.