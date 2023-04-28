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Набиуллина назвала рост цен на первичное жилье одной из причин затоваренности на рынке

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Пресс-служба Госдумы РФ

Резкий рост стоимости лотов на рынке первичного жилья стал одной из причин появления больших запасов непроданной недвижимости в части российских регионов. Об этом заявила председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина, написало агентство ТАСС.

«Что касательно затоваренности рынка жилья — разная ситуация в разных регионах — в некоторых доля непроданного жилья действительно чуть больше. На мой взгляд, это результат в том числе очень быстрого роста цен на первичном рынке», — сказала Набиуллина.

При этом, по словам главы Банка России, в регуляторе считают недопустимой продажу этих запасов непроданного жилья гражданам, у которых нет финансового ресурса для выплаты ипотеки.

В первой половине апреля российский президент Владимир Путин заявил, что на рынке жилья в России начинают возникать некоторые дисбалансы и происходит «так называемое затоваривание». Такая ситуация, по его мнению, может привести к сокращению объема строительства.

Ранее 28 апреля Набиуллина сообщила о поддержании со стороны Центрального банка России распространения адресных льготных ипотечных программ на вторичном рынке жилья.

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