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Путин разрешил изымать доли в стратегических предприятиях у недобросовестных инвесторов

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законом, который позволяет по суду обращать доли недобросовестных иностранных инвесторов в российских стратегических предприятиях в доход государства. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Этот закон распространяется на сделки, заключенные с нарушением законодательства об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. Так, согласно российскому законодательству, признаются ничтожными сделки, совершенные без предварительного согласования с правительственной комиссией по осуществлению иностранных инвестиций в РФ. При этом в Гражданском кодексе прописано, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана вернуть другой все полученное по сделке, а если это сделать невозможно — возместить стоимость полученного.

Новый закон прямо закрепляет положение о возможности в случае признании сделки ничтожной по причине недобросовестности зарубежного инвестора через суд взыскать в доход Российской Федерации акции (доли) иностранного инвестора в стратегической организации, ее имущество, а также доходы, которые этот инвестор получил при совершении сделки.

Кроме того, документом предусматривается возможность взыскания в судебном порядке убытков, причиненных организации, а также возмещения вреда, нанесенного ее имуществу.

В тексте закона указывается, что иностранный инвестор считается лицом, не только имеющим гражданство другой страны, но и получившим вид на жительство в другом государстве.

Закон начинает действовать через 10 дней после опубликования.

Ранее Путин подписал закон о запрете для иностранных инвесторов участвовать в организации регулярных перевозок.

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