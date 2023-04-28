Финансовые инструменты в индийских рупиях не появятся на рынке России в ближайшее время

На российском рынке в ближайшей перспективе не появятся финансовые инструменты в индийских рупиях из-за валютных ограничений. Заявление об этом сделала председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина, написало агентство ТАСС.

«Что касается финансовых инструментов, выраженных в рупиях, которые будут доступны на российском рынке, — в ближайшее время вряд ли это случится, потому что у Индии есть валютные ограничения», — сказала глава Банка России.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что на российском банковском рынке вслед за депозитами в дирхамах впервые появился вклад в индийских рупиях. Срочный вклад в валюте Индии запустил с 19 апреля Петербургский социальный коммерческий банк.

Накануне аудиторско-консалтинговая компания «Деловой профиль» представила данные, согласно которым поставки товаров из России в Индию выросли почти в четыре раза в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Но торговлю между странами осложняют валютные ограничения.

В первой половине февраля Совет по ценным бумагам и биржам Индии допустил управляющую компанию «Альфа-Капитал» к ведению биржевой торговли в стране.