Замороженные активы РФ принесли Euroclear €734 млн доходов по процентам в первом квартале

По итогам первого квартала 2023 года международный депозитарий Euroclear смог получить €734 млн процентных доходов от заблокированных российских активов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

За первое полугодие 2022 года этот показатель составлял €110 млн, за 2023 год — €821 млн. При этом в Euroclear ожидают дальнейшего роста процентных доходов, так как накопление заблокированных средств все еще продолжается.

При этом в публикации указали, что депозитарий не будет распределять прибыль от замороженных российских активов до тех пор, пока ситуация с ними окончательно не прояснится.

26 апреля РИА Новости со ссылкой на KCSD сообщило, что процесс принудительного разделения финансовых инструментов граждан РФ и Белоруссии на счетах центрального депозитария Казахстана в системах международных депозитариев Euroclear и Clearstream объясняется санкциями со стороны ЕС.

До этого газета Soir со ссылкой на сообщение бельгийского правительства писала, что королевство Бельгия получило в 2022 году €625 млн в результате налогообложения доходов от €250 млрд замороженных российских активов.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что национальный расчетный депозитарий (НРД) и российские брокерские компании работают над разблокировкой российских активов.