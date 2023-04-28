Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Замороженные активы РФ принесли Euroclear €734 млн доходов по процентам в первом квартале

close
100%
Shutterstock

По итогам первого квартала 2023 года международный депозитарий Euroclear смог получить €734 млн процентных доходов от заблокированных российских активов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

За первое полугодие 2022 года этот показатель составлял €110 млн, за 2023 год — €821 млн. При этом в Euroclear ожидают дальнейшего роста процентных доходов, так как накопление заблокированных средств все еще продолжается.

При этом в публикации указали, что депозитарий не будет распределять прибыль от замороженных российских активов до тех пор, пока ситуация с ними окончательно не прояснится.

26 апреля РИА Новости со ссылкой на KCSD сообщило, что процесс принудительного разделения финансовых инструментов граждан РФ и Белоруссии на счетах центрального депозитария Казахстана в системах международных депозитариев Euroclear и Clearstream объясняется санкциями со стороны ЕС.

До этого газета Soir со ссылкой на сообщение бельгийского правительства писала, что королевство Бельгия получило в 2022 году €625 млн в результате налогообложения доходов от €250 млрд замороженных российских активов.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что национальный расчетный депозитарий (НРД) и российские брокерские компании работают над разблокировкой российских активов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях