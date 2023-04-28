Набиуллина: введение цифрового рубля не приведет к оттоку средств с банковских счетов

Председатель ЦБ России заявила, что внедрение цифрового рубля не приведет к существенному оттоку средств со счетов в российских банках. Ее слова передает ТАСС.

«Мы не ожидаем [сильного оттока средств в банках]», — указала глава Центробанка РФ.

По ее словам, цифровой рубль изначально является средством для проведения расчетов, а не средством для накоплений.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Центробанк до конца года запустит в обращение цифровой рубль. Также он назвал цифровой рубль абсолютно надежным и прозрачным инструментом.

До этого в ЦБ сообщили разъяснили принцип оплаты покупок цифровыми рублями. Таким образом, чтобы оплатить покупки при помощи цифровых рублей необходимо считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.