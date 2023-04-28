Набиуллина выступила против внешнего управления в российском банковском секторе

Передача во внешнее управление активов западных государств в российском банковском секторе нецелесообразна. С таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, написало агентство «Прайм».

«Что касается возможности передачи под управление российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранными собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования российской экономики. В банковском секторе мы не считаем это целесообразным», — сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции.

Ранее 28 апреля Набиуллина предупредила о сохранении внешних угроз для финансовой стабильности мировой экономики. Эти риски могут, по ее словам, грозить давлением на глобальный рост экономики.

В тот же день председатель российского Центробанка заявила об отсутствии перспективы скорой разморозки заблокированных российских активов.

Тогда же Набиуллина спрогнозировала закрепление инфляции в стране на целевом уровне около 4% только в 2024 году.