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Набиуллина выступила против внешнего управления в российском банковском секторе

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Передача во внешнее управление активов западных государств в российском банковском секторе нецелесообразна. С таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, написало агентство «Прайм».

«Что касается возможности передачи под управление российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранными собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования российской экономики. В банковском секторе мы не считаем это целесообразным», — сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции.

Ранее 28 апреля Набиуллина предупредила о сохранении внешних угроз для финансовой стабильности мировой экономики. Эти риски могут, по ее словам, грозить давлением на глобальный рост экономики.

В тот же день председатель российского Центробанка заявила об отсутствии перспективы скорой разморозки заблокированных российских активов.

Тогда же Набиуллина спрогнозировала закрепление инфляции в стране на целевом уровне около 4% только в 2024 году.

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