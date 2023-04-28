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Набиуллина: Центробанк не видит тенденции к скорой разморозке заблокированных активов РФ

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Пресс-служба Госдумы РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не видит тенденции к скорой разморозке заблокированных активов РФ. Об этом он сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, ЦБ РФ известно о единичных случаях выдачи разрешений и отказов в разморозке активов, но тенденции в этом вопросе не наблюдается.

При это глава Банка России отметила, что НРД (Национальный расчетный депозитарий) и соответствующие профессиональные участники продолжают работать над тем, чтобы защитить права розничных инвесторов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что быстрого решения по разблокировке активов РФ за рубежом нет. По его словам, в правительстве продолжают работу по этому вопросу.

До этого Силуанов говорил о том, что российский Минфин надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов.

В конце декабря в Центробанке РФ заявляли, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов российских банков крайне низкие, несмотря на то, что эти активы еще юридически не конфискованы.

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