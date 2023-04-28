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Глава ЦБ Набиуллина рассказала о влиянии ослабления курса рубля на инфляцию

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Банк России

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что влияние ослабления курса рубля на инфляцию будет более растянутым во времени. Ее слова приводит ТАСС.

«Ослабление рубля уже оказывает эффект на инфляцию, просто действуют и другие дезинфляционные факторы», — рассказала глава ЦБ.

По оценке Набиуллиной, в настоящее время ослабление курса российской валюты сдерживается тем, что многие компании делали запасы раньше, по более крепкому курсу.

«Если даже курс рубля останется на нынешних уровнях, этот фактор сам по себе будет проинфляционным», — резюмировала она.

Ранее Набиуллина заявляла, что инфляция в РФ закрепится на целевом уровне вблизи 4% только в 2024 году. Она также добавила, что повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров, если ЦБ зафиксирует признаки ускорения инфляции.

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