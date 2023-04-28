Набиуллина: инфляция в России закрепится на целевом уровне вблизи 4% только в 2024 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ закрепится на целевом уровне вблизи 4% только в 2024 году. Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«По нашему прогнозу, инфляция закрепится на целевом уровне только в следующем году», — сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что прогноз Министерства экономического развития по инфляции в России на 2023 год в 5,3% является «достаточно взвешенным». При этом в стране по-прежнему существуют проинфляционные риски, однако до их реализации на внутреннем рынке дело пока не дошло.

28 апреля стало известно, что Центральный банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу Банка России, годовая инфляция может составить 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики.