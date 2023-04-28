Набиуллина: ЦБ может повысить ключевую ставку в случае признаков ускорения инфляции

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров, если ЦБ зафиксирует признаки ускорения инфляции, передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, ставка может быть повышена, если регулятор заметит ускорение инфляции, которое сочтет угрозой для цели инфляции в 4%.

Глава Банка России также допустила снижение ключевой ставки, но отметила, что повышение ее более вероятно. По словам Набиуллиной, ЦБ не видит оснований для снижения ставки в настоящее время.

Ранее сообщалось, что ЦБ в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.