ЦБ РФ отмечает усиливающуюся нехватку рабочей силы на фоне последствий мобилизации

Российский Центробанк отметил рост нехватки рабочей силы на фоне последствий частичной мобилизации и увеличение спроса предприятий на труд. Об этом говорится на сайте Банка России.

В пресс-релизе отмечается, что на текущем этапе возможности по расширению производства в отечественной экономике ограничены состоянием рынка труда, а безработица в очередной раз обновила исторический минимум.

«На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что рост производительности труда может отставать от роста реальных зарплат.

Ранее Центральный Банк России сообщил, что ожидает от российской экономики к концу следующего года уровня 2021 года.