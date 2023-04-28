Центробанк: экономика России должна достигнуть уровня 2021 года к концу следующего года

Центральный Банк России ожидает, что российская экономика к концу следующего года достигнет уровня 2021 года. Об этом говорится на сайте регулятора по итогам совещания совета директоров.

По данным ЦБ, темп прироста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году составит 0,5–2,0% и 0,5–2,5% в 2024 году. То есть, к концу следующего года экономика России достигнет уровня конца 2021 года.

Ожидается, что в 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5–2,5%.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, введенными западными странами, чем прогнозировалось. При этом по итогам текущего года, как ожидается, объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны вырастет на 0,7%.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. Решение о проведении СВО стало причиной новых санкций против РФ со стороны США и их союзников.