Центробанк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Центральный банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению ЦБ РФ, 28 апреля совет директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Отмечается, что текущие темпы прироста цен с конца 2022 года увеличились, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов.

Кроме того, согласно сообщению Центробанка, снизились инфляционные ожидания населения, которые при этом сохраняются на повышенном уровне наряду с ценовыми ожиданиями предприятий.

Согласно сообщению регулятора, на ближайших заседаниях ЦБ РФ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, годовая инфляция может составить 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее РБК со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что на заседании 28 апреля Центробанк может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Отмечалось, что в случае оставления ключевой ставку на том же уровне, период ее сохранения станет самым длинным с 2016 года. Последний раз ЦБ менял ставку в прошлом сентябре, снизив ее с 8 до 7,5%.