Послы Евросоюза поддержали продление свободного ввоза товаров и продуктов с Украины

Шведское председательство в Совете ЕС сообщало в Twitter, что послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров с Украины, включая аграрную продукцию.

«Комитет постоянных представителей ЕС поддержал предложение о временном продлении либерализации торговли, дополняющей торговые послабления в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли ЕС и Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято, несмотря на демарш восточноевропейских стран, протестующих против затоваривания своих рынков продовольствием с Украины.

Ранее СМИ писали, что решение Польши о запрете поставок зерна и прочей сельскохозяйственной продукции с Украины разозлило Евросоюз (ЕС), так как это противоречит его законодательству.

17 апреля депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что если эмбарго на ввоз украинской продукции в соседние европейские страны сохранить, то Украина понесет большие потери. Он отметил, что на Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию в первом квартале текущего года приходилось 28% всего аграрного экспорта Украины.