Kpler: импорт российской нефти в Индию достигнет рекордных 2 млн баррелей в день по итогам апреля

По итогам апреля текущего года объемы импорта российской сырой нефти в Индию достигнут рекордных 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

«Ожидается, что в апреле поставки российской сырой нефти в Индию превысят 2 млн баррелей в день, что составляет почти 44% от общего объема импорта нефти в стране», — говорится в материале.

На этом фоне также увеличились и поставки индийских нефтепродуктов в европейские страны. По объемам азиатская страна может стать крупнейшим поставщиком очищенного топлива в Евросоюз (ЕС). Ожидается, что этот показатель по итогам второго месяца текущего года должен превысить 360 тыс. баррелей. Таким образом, Индия может опередить Саудовскую Аравию по объемам данного вида экспорта, заключается в статье.

26 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия перенаправила в страны Азии 20% поставлявшейся в Европу нефти. Импортерами данных объемов топлива выступили Индия, Китай и другие страны. Кроме того, Россия сократила на треть экспорт газа в Евросоюз (ЕС).