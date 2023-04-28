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Норвегия объявила о планах по национализации большей части газопроводной системы

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Depositphotos

Норвегия планирует национализировать большую часть своей сети газопроводов после истечения срока действия существующих концессий, передает ТАСС, ссылаясь на заявление министерства нефти и энергетики.

«Государство намеревается реализовать свое право на выкуп доли после окончания срока действия концессионного соглашения и хочет получить полный контроль над центральной частью газотранспортной системы Норвегии», — говорится в документе.

По данным ведомства, значительная часть концессионных соглашений истекает в 2028 году.

Ранее газета The New York Times писала Норвегия смогла получить свыше $100 млрд дополнительных доходов по итогам прошлого года из-за отказа Европы от российских энергоресурсов. Также сообщалось, что Норвегия нарастила поставки газа в Евросоюз (ЕС) на фоне усилившегося энергокризиса.

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