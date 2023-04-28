Президент Foxconn Терри Гоу пообещал тайваньцам мир с Китаем

Основатель тайваньской производственной компании Foxconn миллиардер Терри Гоу заявил, что Пекин не будет проводить военную операцию против острова, если он станет президентом, передает ФАН.

Гоу, который недавно сообщил о желании баллотироваться на выборы главы государства, сказал, что хочет «мира с уважением» и переговоров на равных, и раскритиковал международные СМИ за то, что они изображают Тайвань как «бомбу замедленного действия».

Основатель Foxconn, который открыто критикует нынешние власти страны за эскалацию отношений с Пекином, ранее в этом месяце выдвинул свою кандидатуру от оппозиционной партии Гоминьдан, которая традиционно выступает за тесные связи с Пекином.