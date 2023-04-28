GIE: ряд стран Европы перешли к отбору газа из подземных хранилищ на фоне понижения температуры

По итогам 26 апреля текущего года ряд стран Евросоюза (ЕС), включая Германию, Нидерланды, Польшу и Австрию, перешли к нетто-отбору природного топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

«За газовые сутки 26 апреля резервы удалось увеличить только на символические на 0,09 процентного пункта. Это минимальный уровень за последние почти две недели (12 дней). При этом четыре страны (главным образом севера Европы) перешли в среду к нетто-отбору газа из ПХГ. Это Германия, Нидерланды, Польша, а также Австрия», — говорится в материале.

При этом уровень запасов природного газа в европейских подземных хранилищах по-прежнему остается на высоком уровне. В настоящее время этот показатель составляет 58,56%, что на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, заключается в статье.

28 апреля аналитики Международного валютного фонда (МВФ) заявили в своем докладе, что инфляция в Европе может оставаться высокой еще долгое время на фоне риска скачка цен на газ. При этом высокая инфляция может затронуть как страны Евросоюза (ЕС) с развитой экономикой, так и региональные государства с развивающимися темпами производства.