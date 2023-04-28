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МВФ: инфляция в Европе может оставаться высокой еще долгое время на фоне риска скачка цен на газ

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Virginia Mayo/AP

Инфляция в европейских странах может оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось. Это произойдет в том случае, если биржевые цены на газ и другие энергоносители будут демонстрировать значительный рост, сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

При этом высокая инфляция может затронуть как страны Евросоюза (ЕС) с развитой экономикой, так и региональные государства с развивающимися темпами производства. В обоих случаях, согласно ожиданиям МВФ, по итогам текущего года средний рост потребительских цен будет превышать прошлогодние уровни, уточняется в статье.

«Базовая инфляция в развитых европейских странах в среднем вырастет до 5,6% в 2023 году с 5,1% в 2022 году. По сравнению с ними в развивающихся странах Европы инфляция будет более чем вдвое выше (12,5% в 2023 году против 10,6% в 2022 году). Высокая и имеющая разнонаправленные тенденции инфляция может сохраняться дольше, чем ожидалось, если цены на энергоносители вновь резко увеличатся», — говорится в материале.

На динамику также могут повлиять и другие факторы. Среди ключевых — увеличение инфляционных ожиданий и более стремительный рост заработный платы в европейских странах, заключается в заметке.

28 апреля аналитики Международного валютного фонда (МВФ) заявили в своем докладе, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, введенными западными странами, чем прогнозировалось. При этом по итогам текущего года, как ожидается, объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны вырастет на 0,7% вопреки действию международных санкций и торговых ограничений.

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