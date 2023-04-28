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Reuters узнал об опасениях страховщиков нарушить «потолок» цен на нефть

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Tatiana Meel/Reuters

Зарубежные страховщики судов опасаются нарушить санкции против российской нефти, поскольку сами не могут контролировать соблюдение ценового «потолка», который был установлен странами «большой семерки» (G7), Евросоюзом (ЕС) и Австралией на уровне $60 за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей отрасли.

На усиление опасений иностранных страховщиков повлияли несколько факторов. Один из главных — рост биржевых цен на российскую сырую нефть. Согласно действующим ограничениям, пока цены не превысят установленного предельного уровня, компании, занимающиеся торговлей и транспортировкой нефти, могут получать доступ к западным финансовым услугам, судам и страхованию. Но как только планка поднимется выше $60 за баррель, продолжение страхового обслуживания судов с российской нефтью может привести к санкциям против нарушителей, уточняется в статье.

«Рост спотовых цен на российскую сырую нефть до уровня выше 60 долларов за баррель, установленного западными державами, заставил страховщиков судов еще больше нервничать из-за нарушения правил, поскольку они не могут самостоятельно отслеживать стоимость грузов. В товаросопроводительной документации может содержаться ложная информация, и владельцам судов будет очень трудно разобраться, какова была фактическая цена», — заключается в материале.

12 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Argus Media Ltd. сообщило, что биржевые цены на ведущую российскую марку нефти Urals приблизились к «потолку» в $60 за баррель, установленному странами G7, Евросоюзом и Австралией. В настоящее время сорт, поставляемый из балтийского порта Приморск и из Новороссийска на Черном море, стоит около $55 за баррель.

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