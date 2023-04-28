Reuters узнал об опасениях страховщиков нарушить «потолок» цен на нефть

Зарубежные страховщики судов опасаются нарушить санкции против российской нефти, поскольку сами не могут контролировать соблюдение ценового «потолка», который был установлен странами «большой семерки» (G7), Евросоюзом (ЕС) и Австралией на уровне $60 за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей отрасли.

На усиление опасений иностранных страховщиков повлияли несколько факторов. Один из главных — рост биржевых цен на российскую сырую нефть. Согласно действующим ограничениям, пока цены не превысят установленного предельного уровня, компании, занимающиеся торговлей и транспортировкой нефти, могут получать доступ к западным финансовым услугам, судам и страхованию. Но как только планка поднимется выше $60 за баррель, продолжение страхового обслуживания судов с российской нефтью может привести к санкциям против нарушителей, уточняется в статье.

«Рост спотовых цен на российскую сырую нефть до уровня выше 60 долларов за баррель, установленного западными державами, заставил страховщиков судов еще больше нервничать из-за нарушения правил, поскольку они не могут самостоятельно отслеживать стоимость грузов. В товаросопроводительной документации может содержаться ложная информация, и владельцам судов будет очень трудно разобраться, какова была фактическая цена», — заключается в материале.

12 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Argus Media Ltd. сообщило, что биржевые цены на ведущую российскую марку нефти Urals приблизились к «потолку» в $60 за баррель, установленному странами G7, Евросоюзом и Австралией. В настоящее время сорт, поставляемый из балтийского порта Приморск и из Новороссийска на Черном море, стоит около $55 за баррель.