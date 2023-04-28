«Ъ»: Украина захотела поднять цену транзита нефти из России в два этапа к 1 августа, до €21 за тонну

Украина пытается поднять цену транзита российской нефти через территорию страны по трубопроводу «Дружба» в два этапа. На данный момент стоимость составляет €13,6 за тонну, Киев хочет увеличить этот показатель сначала до €17 к 1 июня, а затем — до €21 с 1 августа, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков отраслевого агентства Argus и собственные источники на рынке.

«Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф на транзит российской нефти по своему участку нефтепровода «Дружба» в два этапа. С 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25%, до €17 за тонну, а с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за тонну», — говорится в материале.

При этом во втором квартале текущего года ожидается значительное увеличение объемов транзита российской нефти по данному маршруту. Предполагается, что показатель вырастет на 30% и составит 321 тыс. баррелей в сутки (4,05 млн тонн), заключается в статье.

25 апреля в офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили снизить верхний предел цены на российскую нефть до $45 за баррель. При этом в дальнейшем этот показатель, согласно инициативе украинской стороны, должен уменьшиться еще на $15 и оказаться на уровне $30 за баррель.