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Россиянам рассказали о правилах выплаты пенсий перед праздниками

Экономист Григорьева: выплата пенсий переносится на последний рабочий день перед праздниками

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Depositphotos

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала агентству «Прайм» о правилах выплаты пенсий перед праздниками.

Она отметила, что выплата переносится на последний рабочий день перед праздниками.

В частности, по словам Григорьевой, если пенсию должны начислить 1 мая, то майские выплаты придут 28 апреля.

Если дата выплаты приходится на 9 мая, то деньги придут пятого, указала экономист

Таким образом, в мае график выплаты пенсий смещается на более ранний срок, добавила Григорьева.

Накануне сообщалось, что среднестатистический житель России считает, что достойной можно назвать уровень пенсии в 47 тыс. руб. в месяц.

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