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Bloomberg: отказавшиеся от российской нефти компании несут существенные убытки

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Максим Богодвид/РИА Новости

Ряд азиатских и европейских нефтеперерабатывающих заводов несут существенные убытки из-за отказа от покупки российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что из-за санкций на российское сырье компании закупают нефть с Ближнего Востока по более высоким ценам, что повлияло на прибыли от продажи нефтепродуктов в негативную сторону. При этом СМИ сообщает, что Индия и Китай, закупающие нефть в России, имеют хорошие маржинальные показатели поскольку закупка сырья в РФ более выгодна.

«Пока российская нефть будет продаваться со скидкой, мы будем видеть победителей и проигравших в этой ситуации. Несомненно, переработка этой нефти со скидкой и последующая продажа нефтепродуктов на мировом рынке являет собой экономическое преимущество», — сказал руководитель компании CMarkits Юсеф Эльшаммари.

Решение о введении потолка цен на поставки нефти из России, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. В России отказались принимать решение западных стран. С 1 февраля 2023 года в РФ начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.

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