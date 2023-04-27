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США ввели санкции против ФСБ РФ из-за «незаконного удержания» американцев

США ввели санкции против ФСБ России и КСИР за «незаконное удержание» граждан США

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Unsplash

США ввели санкции против Федеральной службы безопасности РФ и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за «незаконное удержание американских граждан», сообщает ТАСС.

По словам представителя вашингтонской администрации, первый пакет санкций вводится в соответствии с указом президента США Джо Байдена против «субъектов в России и Иране», которые «ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев».

Он подчеркнул, что эти «субъекты» пытались использовать американских граждан «в качестве политического рычага или для получения уступок» от США. Такие действия стали угрозой для стабильности и целостности международной политической системы и безопасности американцев за рубежом, указал чиновник.

«Они [ФСБ и КСИР] несут ответственность <...> за отдачу приказов, контроль или иное руководство неправомерным задержанием граждан США за рубежом», — отметил представитель администрации.

По его словам, ФСБ была задействована в арестах, расследованиях и содержании под стражей граждан США, которых «несправедливо задержали в России». КСИР также причастны «к соучастию или ответственность за отдачу приказов» по «неправомерному задержанию» американцев за рубежом, утверждает политик.

В июле прошлого года Байден подписал указ, подразумевающий введение санкций «против тех, кто несет ответственность» за случаи «неправомерного задержания» за рубежом американцев.

В апреле Байден назвал незаконным задержание в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

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