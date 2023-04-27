Молдавский экономист: Кишинев берет займы ради выживания, но этого не хватает для развития

Молдавия берет в долг у других стран для поддержания государственного бюджета, но этих денег не хватает на развитие, поскольку объем займов сильно растет. Такое мнение выразил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслав Ионицэ в разговоре с агентством РИА Новости.

«Все, что Молдавия может сделать — это брать внешние займы. Молдавия с 2014 года по настоящее время имеет бюджет выживания, в прошлом году Молдавия выплатила в среднем 1% по внешним кредитам, а по внутренним — 6,6%. Наш шанс на развитие — перейти от бюджета выживания к бюджету развития за счет грантов и внешних займов», — сказал Ионицэ.

По словам экономиста, отчасти сложившаяся ситуация в стране связана с последствиями пандемии коронавируса в 2020 году, высокой инфляцией в 2021 году, энергетическим кризисом в регионе в 2022 году.

Ионицэ обратил внимание, что в 2022 и 2021 годах Кишинев получил гораздо больше поддержки со стороны иностранных государств, чем за предыдущие пять лет. При этом в последние три года объем национального внешнего долга вырос так же, как за последние 30 лет.

Накануне президент Молдавии Майя Санду назвала евроинтеграцию стратегической задачей властей республики.