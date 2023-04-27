Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нацбанк Украины снова сохранил учетную ставку на уровне 25%

close
100%
Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) решил сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Информацию об этом пресс-служба Нацбанка опубликовала на своем сайте.

«Учетная ставка сохранена на уровне 25% годовых. Это поддержит эффекты от предыдущих мер НБУ по усилению привлекательности гривневых активов», — сказано в сообщении.

Также в регуляторе считают, что сохранение ставки на уровне 25% позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка.

В первой половине июня 2022 года Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. С того времени ставку сохраняют на одном и том же уровне каждый месяц. В январе 2023 года НБУ собирался сохранить значение учетной ставки в 25% до конца первого квартала (январь — март) 2024 года.

В первой половине апреля глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Киев получил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.

В конце марта Пышный сообщил о создании огромных рисков для макрофинансовой стабильности в стране из-за эмиссии гривны для восполнения дефицита бюджета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях