Нацбанк Украины снова сохранил учетную ставку на уровне 25%

Национальный банк Украины (НБУ) решил сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Информацию об этом пресс-служба Нацбанка опубликовала на своем сайте.

«Учетная ставка сохранена на уровне 25% годовых. Это поддержит эффекты от предыдущих мер НБУ по усилению привлекательности гривневых активов», — сказано в сообщении.

Также в регуляторе считают, что сохранение ставки на уровне 25% позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка.

В первой половине июня 2022 года Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. С того времени ставку сохраняют на одном и том же уровне каждый месяц. В январе 2023 года НБУ собирался сохранить значение учетной ставки в 25% до конца первого квартала (январь — март) 2024 года.

В первой половине апреля глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Киев получил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.

В конце марта Пышный сообщил о создании огромных рисков для макрофинансовой стабильности в стране из-за эмиссии гривны для восполнения дефицита бюджета.