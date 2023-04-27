СберСтрахование застрахует всех участников «Зеленого марафона»

Все участники «Зеленого марафона» Сбера будут застрахованы компанией СберСтрахование, сообщает пресс-служба Сбера.

«Полис уже включен в пакет участника, его не нужно оформлять дополнительно. Каждый участник марафона застрахован на сумму 500 тысяч рублей на все время забега», — говорится в сообщении.

В этом году «Зеленый марафон» пройдет в 10-й раз. Как уточнили в Сбере, забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране — 20 мая на старт выйдут десятки тысяч любителей бега в 60 городах России.

Также сообщается, что в зависимости от города, участники могут выбрать дистанцию по своему вкусу. Так, например, программе московского забега дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачете), 10 км (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км. В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. Зарегистрироваться можно на сайте «Зеленого марафона».

Отмечается, что по традиции, забег будет благотворительным. В этом году соревнования проводятся совместно с фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Собранные средства пойдут на высадку деревьев в регионах проведения забега.

В компании уточнили, что если страхового случая не удалось избежать, то участнику нужно обратиться в любую из медицинских зон, которые будут оборудованы на маршруте, получить помощь и справку о состоянии здоровья. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем.