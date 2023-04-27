Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Carlsberg подтвердил планы продать российский бизнес до начала июня 2023 года

close
100%
Global Look Press

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group запланировала до наступления лета продать свой российский бизнес — пивоваренную компанию «Балтика». Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Carlsberg Таня Фредериксен, написало агентство «Прайм».

«Мы ожидаем, что соглашение с покупателем будет подписано до лета. Затем сделка должна быть одобрена российскими властями», — заявила Фредериксен.

По ее словам, сделку должны одобрить власти России. Потенциального покупателя руководитель отдела коммуникаций Carlsberg называть не стала из-за продолжения процесса продажи.

Компанию Carlsberg основали в 1847 году в Дании. На сегодняшний день производитель пива имеет в распоряжении 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg. Штат компании насчитывает около 40 тыс. человек.

Во второй половине февраля голландский пивоваренный концерн Heineken пообещал полностью покинуть российский рынок в первой половине 2023 года несмотря на то, что убыток компании из-за продажи актива составит около €300 млн.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях