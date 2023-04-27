Правительство одобрило проект о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан

Российское правительство одобрило проект закона о запуске новой программы долгосрочных сбережений россиян. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина.

В соответствии с новой программой, граждане смогут заключать соглашения с выбранным негосударственным пенсионным фондом на перевод туда ранее сформированных пенсионных накоплений для дальнейшего инвестирования. Также россияне смогут совершать на счет организации отдельные взносы.

Затем государство начнет софинансировать эти деньги в течение первых трех лет — перечислять до 36 тыс. руб. ежегодно. Сбережения станут доступны либо после выхода на пенсию, либо через конкретный период времени участия в программе, обговоренный заранее.

Ранее на этой неделе в Минфине России оценили уровень расходов государственной казны на софинансирование взносов граждан в системе долгосрочных сбережений в 10 млрд руб. в течение пяти лет.

В тот же период в пресс-службе Банка России сообщили, что регулятор рассчитывает на старт программы долгосрочных сбережений для населения с 1 января 2024 года.