ФТС: регулярные кибератаки могут парализовать внешнюю торговлю РФ

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что высокий уровень цифровизации службы увеличивает риск паралича внешней торговли в случае регулярных успешных кибератак. Заявление было сделано на сессии форума «Налоговая экосистема: люди и технологии», передает Forbes.

Давыдов отметил, что служба «разучилась работать на бумаге». По словам руководителя ФТС, предыдущие атаки вынудили исполнительный орган частично перейти на бумажный документооборот.

Также Давыдов сообщил об отражении ФТС около 1 200 DDoS-атак за год, — это около трех-четырех атак ежедневно.

11 апреля электронная система ФТС подверглась хакерской атаке. Представитель ФТС сообщил, что из-за атаки, которая началась 10 апреля, наблюдаются сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов.

Ранее ФТС подтвердила задержание главного IT-специалиста таможни РФ по подозрению во взятке.