Роспотребнадзор начал проверять продукцию Johnson & Johnson из-за возможного вызывания рака

Роспотребнадзор начал проверку информации о том, что продукция компании Johnson & Johnson может вызывать рак. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщение ведомства.

В России подан первый иск к производителю детской присыпки Johnson & Johnson. В США и Канаде товар был запрещен к продаже еще с 2020-го — считалось, что эта продукция может вызывать рак. Сам изготовитель планирует снять ее с производства в этом году, но в нашей стране она пока реализуется, отметили в публикации.

По данным издания, основная претензия к компании заключается в продажах присыпки с тальком. Сообщается, что она может вызвать рак. При этом общественники просят признать незаконной реализацию этого товара на территории России и изъять всю продукцию.

В пресс-службе Роспотребнадзора указали, что ведомство обратило внимание на публикацию сведений о возможных рисках. Поэтому была инициирована проверка в достоверности этой информации. Вся ситуация сейчас находится на полном контроле Роспотребнадзора.

20 марта РИА Новости, ссылаясь на обращение организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), сообщили, что Роспотребнадзор попросили проверить магазины торговой сети «Светофор» в Москве из-за участившихся фактов продажи фальсифицированной продукции. В публикации добавили, что, по данным надзорных ведомств, в магазинах «Светофор» сейчас продается продукция, которая изготовлена из неизвестного сырья, что может представлять угрозу для покупателей.