Суд в Москве обязал финских партнеров РЖД восстановить движение поездов Allegro

Арбитражный суд Москвы обязал финскую VR Group и владельца поездов Allegro, следовавших по маршруту по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург, продолжать исполнять обязательства по договорам об организации железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией. Как сообщает РИА Новости, соответствующий иск подали «Российские железные дороги» (РЖД).

«Иск удовлетворить полностью», — сообщает в карточке дела.

Суд обязал VR Group исполнять договоры. Также он взыскал в пользу РЖД судебную неустойку в размере около 10,1 млн руб.

VR Group 14 марта и 25 марта 2022 года уведомила РЖД о прекращении грузового и пассажирского движения, так как Финляндия присоединилась к западным санкциям против России.

В конце прошлого года сообщалось, что железнодорожный оператор из Финляндии VR Group на конец сентября 2022 года прекратил 65% железнодорожных грузоперевозок с Россией. Об этом информировало агентство Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.