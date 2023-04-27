Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru

Городская ритуальная служба ООО «Ритуал.Рус» (входит в ГК Ritual.ru) 1 февраля 2023 года получила уведомление о регистрации товарного знака «Грустно и точка». Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Как написало издание, бренд зарегистрировали со сроком действия исключительного права до августа 2032 года по пяти классам международной классификации товаров и услуг, в которые входят в том числе бронзовые колокольчики, бюсты из камня, статуи из дерева, прокат лошадей, прокат морозильных камер.

Заявку на торговый знак компания подала летом 2022 года. По словам глава ГК Ritual.ru Олега Шелягова, организация подала заявку «на эмоциях». «Грустно и точка» — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы не сделал кто-то другой», — отметил он.

Во второй половине августа Шелягов рассказал «Газете.Ru», что в компании не боятся судебного иска от сети ресторанов «Вкусно — и точка».

Во второй половине октября предприниматель Екатерина Преображенская сообщила о появлении в России услуги по инсценировке похорон.