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Президент Узбекистана заявил об активных переговорах по вступлению страны в ВТО

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что республика активно ведет переговоры со странами-членами Всемирной торговой организации для вступления в ВТО. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сейчас полным ходом идут переговоры со странами-членами Всемирной торговой организации и гармонизация национального законодательства в соответствии с правилами ВТО», — сказал Мирзиеев на открытии второго международного инвестиционного форума в Ташкенте.

По словам президента Узбекистана, ускорение работ по вступлению страны в ВТО продиктовано стремлением вывести продукцию республики на новые рынки в условиях международной конкуренции.

«Требования Всемирной торговой организации полностью совместимы с содержанием наших реформ, и мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее стать членом этой авторитетной организации», — подчеркнул глава Узбекистана.

Россельхознадзор с 28 апреля запретил ввозить из Узбекистана на территорию России пчелопакеты (пчелиная семья с маткой и другими представителями этих насекомых). В Россельхознадзоре также заявили об ожидании от узбекской стороны принятия исчерпывающих мер по ввозу партий пчелопакетов в Россию в адрес реальных грузополучателей.

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