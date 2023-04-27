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Новак спрогнозировал сокращение добычи нефти в России до 515 млн тонн в 2023 году

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти и газового конденсата до 515 млн тонн в 2023 году.

«Общая [добыча], которую мы прогнозируем, — это 515 миллионов тонн. Если сравнивать с прошлым годом, у нас было 535 [миллионов тонн], то есть это минус 20 миллионов тонн», — иотметил Новак (цитата по ТАСС).

В марте Россия приняла решение снизить производство и в итоге в апреле вышла на ранее заявленные объемы добровольного сокращения добычи нефти в размере 500 тыс. баррелей в сутки. Но точную цифру текущего уровня добычи Новак назвать отказался.

По словам вице-премьера, из-за принятого решения на рынке не образуется дефицит топлива. Впрочем, Россия не видит необходимости в дополнительном сокращении добычи нефттир странами ОПЕК+. Организация может изменить объемы сокращения производства при необходимости, сказал вице-премьер.

27 апреля Новак рассказал, что Россия перенаправит в Азию порядка 140 млн тонн нефти, которая раньше экспортировалась в Евросоюз. Это около 60% топлива, которое раньшен шло в Европу.

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