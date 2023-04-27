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ВЦИОМ рассказал о денежных планах россиян на праздники

ВЦИОМ: средний размер трат россиян на майские праздники составит 18 356 рублей

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Владимир Песня/РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос населения, показавший, что в среднем россияне планируют потратить на отдых в майские праздники 18 356 руб.

Отмечается, что в 2023 году сумма, которую россияне планируют потратить на отдых, на 1 256 руб. ниже, чем в 2021 году.

Мужчины в среднем планируют потратить на майские праздники больше, чем женщины — 20 401 руб. против 16 104 руб. При этом люди, оценивающее свое материальное положение как «хорошее», планируют потратить в 2,2 раза больше, чем граждане с плохим финансовым положением — 28 309 руб. против 12 724 руб.

Исследователи отметили, что 21% опрошенных собираются провести майские праздники на работе, 17% — с семьей, 26% россиян хотят посвятить время огороду, саду. 4% опрошенных намерены посетить памятные мероприятия 9 Мая.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более 40% россиян считают, что родители должны финансово помогать взрослым детям.

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