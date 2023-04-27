Россияне назвали достойный уровень пенсии

Среднестатистический житель России считает, что достойной можно назвать уровень пенсии в 47 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob, передает РБК.

При этом в Москве назвали приличным уровень пенсии в 51,3 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — в 48,7 тыс. руб., в Тюмени — 47,7 тыс. руб. Жители Ярославля и Ижевска назвали наименьшие суммы — 42 тыс. руб. и 42,2 тыс. руб. в месяц соответственно.

Граждане, которые зарабатывают до 50 руб., хотели получать пенсию в 44,3 тыс. руб. Зарабатывающие свыше 80 тыс. руб. хотели бы пенсию в размере не менее 49,4 тыс.

Опрос проводился в период с 3 по 26 апреля 2023 года в 369 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

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