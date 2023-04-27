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РБК: чистая прибыль российского TikTok за год выросла почти в десять раз

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Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Чистая прибыль российского TikTok за минувший год выросла в 9,8 раза. Об этом пишет РБК.

По данным издания, по сравнению с 2021 годом прибыль российского сегмента соцсети составила 530,3 млн руб.

«Из этой суммы 1,4 млрд руб. ... принесло размещение рекламы, остальное — оказание маркетинговых и консультационных услуг своей материнской компании», — говорится в публикации.

Уточняется, что по состоянию на конец 2022 года в российском TikTok работали 67 сотрудников вместо 354 человек на конец 2021 года.

Ранее Евросоюз анонсировал усиление контроля над TikTok, YouTube, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и AliExpress. Об этом рассказал европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Дополнительные обязательства вводятся в соответствии с законом о цифровых услугах.

До этого глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррелль выразил надежду, что в Twitter усилят контроль за контентом.

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