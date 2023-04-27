Число долгожителей в России резко сократилось на 23% в 2021 году после учета данных переписи

Россиян в возрасте 90 лет и старше оказалось на 180 тыс. меньше, чем предполагалось по итогам переписи 2021 года. По итогам прошлого года в России проживало около 600 тыс. долгожителей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

По итогам 2020 года лиц в возрасте 90 лет и старше стало меньше на 159,7 тыс., или на 20%, относительно ранее размещавшихся данных за этот период: 628,7 тыс. вместо 788,5 тыс. человек. В 2021 году изменения оказались еще больше: количество граждан старше 90 лет снизилось на 179,2 тыс., или на 23% по сравнению с прежними данными. То есть подсчет данных ухудшил динамику общего количества долгожителей.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что большая часть пожилых россиян, которые были в статистике, на самом деле или уехали из страны, или уже умерли. Кроме того, снижение числа долгожителей произошло из-за пандемии коронавируса. Однако уже в 2022 году число долгожителей стало расти из-за улучшения состояния здоровья предыдущих поколений.

Аналитики посчитали, что в российском долголетии наблюдается явные гендерные диспропорции. Речь идет о том, что среди пожилых людей в возрасте 90 лет и старше свыше 75% составляют женщины, и лишь 24,7% — мужчины. Это происходит из-за того, что мужчины раньше уходят из жизни. Причем это связано с невысокой устойчивостью к различным потрясениям и неправильным отношением к здоровью.

В начале февраля РИА Новости, ссылаясь на предварительные данные Росстата, сообщили, что в России по состоянию на 1 января 2023 года проживает 146 424 729 человек, за год численность населения сократилась на 555 332 человека.