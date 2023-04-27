Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция вводит 130% пошлины на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы

close
100%
pexels.com

Турция с 1 мая вводит 130% пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, следует из документа, подписанного президентом Тайипом Эрдоганом, опубликованном в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Из документа следует, что исключение сделано для Сингапура, где часть продукции будет облагаться пошлиной в размере 16,2%, и Боснии, где будет сохранена нулевая ставка.

Ранее радиостанция Polskie Radio 24 сообщила со ссылкой на источники в Брюсселе, что Еврокомиссия готова запретить поставки украинской сельхозпродукции в Европу.

Согласно сообщению радиостанции, ЕК может ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Уточняется, что обсуждение данного вопроса запланировано на 17:00 по московскому времени в ходе встречи вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. В переговорах также должен принять участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях