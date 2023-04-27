Турция вводит 130% пошлины на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы

Турция с 1 мая вводит 130% пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, следует из документа, подписанного президентом Тайипом Эрдоганом, опубликованном в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Из документа следует, что исключение сделано для Сингапура, где часть продукции будет облагаться пошлиной в размере 16,2%, и Боснии, где будет сохранена нулевая ставка.

Ранее радиостанция Polskie Radio 24 сообщила со ссылкой на источники в Брюсселе, что Еврокомиссия готова запретить поставки украинской сельхозпродукции в Европу.

Согласно сообщению радиостанции, ЕК может ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Уточняется, что обсуждение данного вопроса запланировано на 17:00 по московскому времени в ходе встречи вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. В переговорах также должен принять участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.