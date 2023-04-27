ЦБ РФ с 1 мая ограничит размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП

Банк России с 1 мая вводит максимальный размер комиссии между кредитными организациями и комиссии, взимаемой банками за переводы физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что размер взимаемых комиссий варьируется в зависимости от типа оплачиваемых услуг.

Например, при оплате медицинских, образовательных, транспортных и других услуг, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, лекарств и товаров медицинского назначения межбанковская комиссия, которая направится в пользу кредитной организации плательщика, составит 0,2% от суммы перевода, но не более 750 рублей за перевод.

Минимальная оплата с юрлиц, ИП и самозанятых по подобным операциям составит не более 0,4% от суммы перевода, но не боле 1,5 тыс. рублей.

Ранее по данным аналитического центра НАФИ стало известно, что 71% россиян считают, что переводы между своими счетами, но в разных банках должны быть бесплатными — вне зависимости от суммы перевода.